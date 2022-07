Tonåring döms – hittades drogpåverkad och barfota i tio minusgrader

I början av december förra året kallades en polispatrull till Nybro med anledning av att en ung person gick omkring utomhus tunt klädd och utan skor. Det var sent på kvällen, vinter, snö och omkring tio minusgrader. Killens kompisar kunde leda polisen till honom. Han var nedkyld och ambulans tillkallades för att bedöma eventuellt behov av sjukvård. I ambulansen började han skrika, bråka och hota ambulanspersonalen verbalt. Det innebar att polisen också fick komma in i ambulansen. Killen ska då ha spottat en av personerna i ansiktet, som upplevde situationen som hotfull och förnedrande. Han uttalade hot och könsord och handfängslades och fick spotthuva under transporten till sjukhuset. Provtagningen visade att killen var påverkad av narkotika. För detta döms han för ofredande, våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott.