11 miljoner i stöd till föreningar i länet

Enligt Arvsfondens projektbarometern, som rankar Sveriges län efter projektanslag per invånare, hamnar Kalmar län på en trettondeplats med 45 kronor per invånare. Den förening i Kalmar län som tilldelades störst anslag var Tjust IF Fotbollsförening med 5 miljoner kronor, för att anlägga belyst konstgräsplan och utegym i Västervik.