Kontrollera din krypgrund två gånger per år. Den bästa tiden att själv kontrollera krypgrunden är under sommaren och hösten då den relativa fuktigheten i krypgrunden är som högst. Men tillståndet i grunden kan förändras även andra tider på året, exempelvis kan rör gå sönder närsomhelst. Därför är det bra att gå ner i krypgrunden ett par gånger per år för att se om det har skett en förändring.