Covid-19 tisdag: 23 vårdas på sjukhus – tre intensivvårdas

Under tisdagen hade totalt 31 598 fall konstaterats under hela pandemin i Kalmar län.

Totalt har 154 personer avlidit på länets sjukhus med bekräftad covid-19 under hela pandemin.

Dagens statistik från Region Kalmar län kommer under morgondagen att kompletteras med korrekta siffror. Under tisdagen meddelade regionen att totalt 199 nya fall konstaterats under måndagen. Dessa var uppdelade så här: Kalmar: 170, Mönsterås: 7, Nybro: 6, Oskarshamn: 5, Mörbylånga: 4, Västervik: 2, Borgholm: 2, Emmaboda: 1, Högsby: 1, och Hultsfred: 1.