Då kommer sommarvärmen tillbaka: ”Lite mer normal värme”

– Jag tror man kommer uppleva ganska soliga sommardagar. Speciellt under torsdagen och resten av veckan. Det blir inte sommarhettan från förra veckan utan mer åt det normala, lite drygt 20 grader. Man får hålla igång ute med lite volleyboll kanske, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

– Temperaturmässigt kan Nybro, Kalmar och Emmaboda räkna med 23-25 grader under eftermiddagarna. Det kan växa till stackmoln under dagarna, speciellt torsdag och fredag, och möjligen kan det bli någon eftermiddagsskur under de dagarna.