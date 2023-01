Dyster statistik: Fler miste livet i vägtrafiken under 2022

Under 2022 omkom 220 personer och 15 437 personer skadades i vägtrafiken i Sverige, varav 1929 personer blev svårt skadade.

Av de omkomna i vägtrafiken under 2022 var:

Dock visar siffrorna att antalet under 2022 är tio procent lägre jämfört med snittet för den senaste femårsperioden. Under de senaste fem åren 2017-2021 har i genomsnitt 242 personer omkommit per år.