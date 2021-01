Flera olyckor i snöfallet – bilist körde in i mitträcke

SMHI utfärdade en klass 1-varning för snöfall i Kalmar län under onsdagen. Det har varit flera larm kom olyckor i länet men ingen person ska ha skadats fysiskt i samband med händelserna.

Under onsdagskvällen körde en bilist in i mitträcket på riksväg 25, öster om Örsjö i riktning mot Emmaboda. Bilen stod mitt i vägen och det var under kvällen totalstopp på 25:an.