Flest trafikolyckor sker dagarna innan jul – tänk på detta inför resan

Under de senaste 10 åren har mellan 700 och 1400 personer skadats i trafiken under jul- och nyårshelgerna – varje år. Under samma period har 142 personer omkommit i trafikolyckor, det skriver försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande. Uppgifterna kommer från Transportstyrelsen och avser perioden 20 december till 12 januari.