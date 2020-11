Försvunna mannen inte hittad – helikopter inkallad

Polisen har satt in hundförare och en helikopter i sökandet efter mannen. Även kustbevakningen är inblandad.

”Har du gjort iakttagelser av någon som stämmer in på signalementet sedan 18? Ring polisen på 114 14 och lämna tips. Om du tror dig se mannen just nu, ring 112 och be att få tala med polisen angående en försvunnen person”, skriver polisen på sin hemsida.