Högsäsong för viltolyckor – det här bör du tänka på

Över 2800 viltolyckor har rapporterats i Kalmar län hittills i år, visar statistik från Nationella viltolycksrådet. Snittet på drygt 300 inrapporterade viltolyckor per månad väntas öka med upp till 60 procent under högsäsongen som pågår just nu, enligt Trygg-Hansa.