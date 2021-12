Insändare: Hör av dig i jul, det kan rädda liv

Under pandemin minskade antalet självmord, vilket kan bero just på att det mitt under en kris finns en känsla av gemenskap. När den omedelbara krisen är över finns risk att antalet självmord istället ökar. Vi vet att pandemins konsekvenser med närståendes dödsfall, arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet är riskfaktorer. Det gäller särskilt för grupper som redan innan krisen hade en tuff situation. Medan många nu steg för steg är på väg tillbaka till det liv de hade före pandemin, upplever andra att de är kvar i ”lock down” och ensamma på riktigt.