Källar- och vindsinbrotten ökar: ”Oroväckande trend”

Anmälda inbrottsstölder i källare och vindar ökade stort under 2020. Uppgången syns i nästan hela landet, men i Kalmar län har antalet anmälningar ökat flerfalt på bara några år. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet som försäkringsbolaget If analyserat.

I Kalmar län anmäldes 545 förrådsstölder 2020, vilket är 4,7 stölder per 1 000 hushåll. Kalmar kommun är en av kommunerna med flest förrådsinbrott per hushåll enligt statistiken. Förra året anmäldes 322 inbrott i källare och på vindar i kommunen, vilket är 9,7 inbrott per 1 000 hushåll.

Det län med flest inbrott per hushåll är Västmanlands län med 7,4 inbrott per 1 000 hushåll. Den kommun med flest inbrott per hushåll är Fagersta kommun med 11,0 inbrott per 1 000 hushåll.