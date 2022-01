Lodjursungarna kördes på men rapporterades inte in – vi listar djuren man ska anmäla

Vilka djur har man skyldighet att rapportera in om man kört på?

– Generellt sett är kunskapen ganska så låg hos gemene bilförare vilka arter du måste rapportera in som du krockat med. Förutom vissa undantag ska allt som är större än rådjur anmälas, men även lo. Sedan finns det undantag som utter och kungsörn som man också ska rapportera in. Utmaningen är att vanliga bilister inte vet om det. Det är nog ganska vanligt med omedvetna smitningsolyckor. Kör man på ett djur bör man kolla upp om det finns en anmälningsskyldighet för just den arten, säger Jonatan Lilja.