Lokala grisbonden Jonas om Afrikanska svinpesten: ”Stora konsekvenser”

Många grisproducenter runt om i landet är just nu oroliga att den Afrikanska svinpesten ska ta sig in i verksamheterna. Det första svenska fallet av pesten konstaterades i Västmanlands län tidigare i veckan. Hos den ekologiska gris- och växtodlingsgården Voxtorpsgården mellan Ljungbyholm och Söderåkra, stressar man inte upp sig på förhand, men känner för de som påverkas i Västmanland just nu.