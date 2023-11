Mäklarens bästa råd för en lyckad bostadsaffär i höst

Petters tips till säljare:

Välj mäklare med omsorg. Var noga med ditt mäklarval för att säkerställa att du får kontakt med någon som ger dig rätt råd och analyserar just din situation. Välj en engagerad mäklare som är beredd att göra det jobb som krävs. Det viktigaste är engagemanget och vilka verktyg mäklaren och företaget har i sin verktygslåda, sedan är det ett plus med lång erfarenhet. Mäklarfirman behöver ha stora och bra kontaktnät och veta vilka som är ute och söker bostad just nu. Att bara lägga ut en annons på Hemnet och hoppas på det bästa kanske inte är metoden i dagsläget. Det är även viktigt med ett snyggt och välformulerat material med fina bilder.