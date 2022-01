"Mannen utan lokalsinne” – Ludvig Nyberg är aktuell med ny bok

– Den handlar om en stad (tänk Vilda Västern-miljö) där folket tillber en kotte. De olika familjerna i staden har dock olika sätt att be till Kotten vilket orsakar en massa bråk. Huvudpersonen ska försöka ena folket och få slut på alla konflikter. Boken är en bisarr komedi som förhoppningsvis också får folk att reflektera lite över grupptryck. Jag tror boken främst riktar sig till unga vuxna men jag tror även andra kan tycka om den. Jag fick idén när jag läste "To kill a mockingbird". Jag tyckte miljön var mysig och började fundera över saker som kunde hända i en sådan stad. Jag har alltid tyckt det är intressant med religion och vad det kan göra med folk. Så jag ville dra det till sin mest dramatiska spets men också ha en riktigt fånig twist på det hela, nämligen att det de ber till och som gör de till ovänner är en kotte.

– Jag läser och ser gärna på thrillers. Min musiksmak är väldigt blandad men jag lyssnar gärna på soundtracks från film och tv. Favoritfilm: American Beauty, favoritbok: Änglar och demoner, favoritserie: Breaking bad, favoritsoundtrack: Game of thrones

Hur är det att vara en del av Nybroteatern under en pandemi, och hur påverkar det er nu när ni behövt flytta fram föreställningen Café Mazarin till hösten 2022?

– Det är ju tråkigt att inte kunna uppträda inför publik och jobbigt med osäkerheten om när man kan göra det igen. Att vi skjuter upp Café Mazarin gör att vi får repa lite mer sporadiskt under sommaren. Vi fick ställa in vår revy under förra året och göra en film istället, "Slutstation: Nybro". Det är med lite dubbla känslor man repar inför något som kanske inte blir av. Man vill ju gärna att publiken ska få se det roliga material som man jobbar fram.