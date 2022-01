Nu stänger Kalmar länstrafik framdörrarna på bussarna igen

Från och med måndag ska samtliga resenärer gå ombord via mitt- eller bakdörren på bussarna. Därmed kommer biljettförsäljning inte kunna ske ombord. Alla som vill åka buss måste därför förköpa biljetter innan de kliver ombord. Detta görs via Kalmar länstrafiks appar, Mitt konto, kundcenter och återförsäljare, biljettautomater samt över telefon via Kalmar länstrafiks kundtjänst. Dessutom spärras två sittplatser längst fram till höger av för att öka avståndet mellan förare och resenärer.