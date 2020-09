Omsättningen i detaljhandeln ökade förra året

Detaljhandeln i Kalmar län omsatte 16,4 miljarder kronor under år 2019. Jämfört med året innan ökade omsättningen i länet med tre procent.

I länet har det hänt en del det senaste året. Ett urval av händelserna inom detaljhandeln är att det i Giraffen i Kalmar under hösten 2019 öppnade flera kedjor, så som Indiska, Espresso House, Kama Sushi och H&M, i samband med den färdigställda renoveringen. H&M valde då att stänga butiken på Hansa City. Även Intersport valde att satsa på sin butik i Giraffen och stängde igen butiken i Baronen.

Under våren 2020 öppnade Dollarstore i Borgholm. Samtidigt stängde Tele2 en butik i Kalmar. På livsmedelsfronten utökade Lidl sina lokaler i Giraffen. Dessutom blev fem Netto-butiker i länet under våren Coop och under sensommaren öppnade Hemtex på Giraffen i Kalmar.