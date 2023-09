För att främja sysselsättningen i byggsektorn föreslår regeringen en tillfällig höjning av taket för rotavdraget under 2024.

”Regeringen kommer att föreslå att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024 och att det tillfälligt införs separata tak för rot- respektive rutavdraget. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Det tillfälligt höjda taket föreslås gälla för hela 2024. Det kommer dock endast gå att nyttja 50 000 kronor i rotavdrag under första halvåret 2024”, står det i ett pressmeddelande.