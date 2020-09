Region Kalmar län får 95 miljoner kronor

För att vården ska klara återhämtningen efter covid-19 satsas 95 miljoner kronor på Region Kalmar län under nästa år.

För att kunna hantera uppskjuten vård har regeringen föreslagit att regionerna under nästa år samt under 2022 får fyra miljoner kronor. För Region Kalmar läns del innebär satsningen 95 miljoner kronor under nästa år. Anledningen är att många planerade besök och operationer behövde skjutas upp, för att i stället ge plats och vård till patienter som var svårt sjuka i covid-19 eller andra akuta sjukdomar.