Registreringsskyltarna som fick avslag
Under 2022 tilldelades 3 412 nya personliga skyltar och det finns totalt 25 343 personliga skyltar i Sverige.
Men alla kombinationer godkänns inte och 228 ansökningar fick avslag förra året. Det gäller främst skyltar som enligt Transportstyrelsen ”väcker anstöt eller medför olägenhet”.
Personliga registreringskyltar som fick avslag år 2022
EZY
MUIE
WHISKY
BABBE
SUPRFST
WILD69
MR MALT
SLOW
M19
JAEKLAR
A KASSA
GROGGEN
UB6IB9
REDDVL
DOMPA
80085
SNABB 2
HORHUS
J3BIGA
SVORDOM
PRUTT
SEE YAA
SNABBT
GOFAST
GOODBYE
FUCK EL
OPPAI
1 S
IHATEU
1FASTRS
ARMY1
FISEN
RÅBENG
JOZZA
NFSMW
FET FRU
HOT 71
KZMYAZ
BULLET
1ST
ANGRY
BUKIS
DEMONS
GIDDYUP
ZLOY
FGR3TA
AKUMA
HISPEED
HI RACE
ADEHD
2 FAST
SILOP
2F4ST
EZY
RÄCERN
BUMBAR
ARMY300
P13DET5
SUG MIN
RED3VIL
F KASSA
BOMBER
666NOB
RÖVHATT
1488
SNAFU
RÄSERN
LA MATA
YA ALI
FCKPTN
DAVAJ
RÄVHÅL
STULEN1
FTW
PANKY
UZI
FU TWO
ARMY1
VA FAN
MASC
OLDNFAT
REVOLT
FISEN
GORDA
THICC
RÖVSMÖR
DTB4L
VA F N
SKURKEN
F00X
AROH
F1TTLIV
GEGAS
SLAYER
BALLE
SKITDYR
OLIGARK
J3BOTE
7KT 6IG
M23
GROBARI
RABIEGA
9LIVES
MENACE
J3BIGA
SHITBOX
ENEMY
BLKDOUT
MY S3XY
WTF M8
AZZLACK
BAD AS
KÖÖÖR
BEATNGU
Z4GASM
D FENS
CATCH
I WIN
SEEYAA
SICKUNT
IGIT
OHFATTY
FIERCE
UTBRÄND
STÖRIG
GASA
PUN GA5
POOMAN
IM FAST
JU52FKU
M3P
SEEEEX
AA
SCHNELL
DIABLO
DADASS
EROTIC
FIN JVL
AA
DD 300
K7
DU FUL
DIERUN
SAMLAG
SLUSK
CU L8R
MR XXX
FCK GAS
POOGUY
4 RACE
WHIP IT
VA FAN
DÖD
BO08S
DEATH
K1LLER
WHISKEY
MEFISTO
FJANT
MUPP
CIDER
REVOLT
JUGGEN1
CU LTR
ZH2666
AKILOV
BORZ095
UZI 1
BANGBUS
SHEER6
HARDON
AIRGUN
2 FST
LUDER
R2RACE
LAMBIC
TRY ME
OMGBCKY
SATANA
BID RAG
BANKRÅN
MALAKA
666
GUEUZE
CDEJFÖR
PODEX
CIGARRO
TOPSPD
6TOYS
CD3JFÖR
MR XXX
FUCK EL
SHEDVL
JEEBOTE
SKITLIV
REDRUM
FULLGAS
FOLKOL
THELAB
TÖNT
F4CK0FF
DIABLO
POOP
3LCHOCK
MOET
P3RK3L3
FCK PTN
HELLION
OMWTFYB
U1F595
POLIZE1
BÖG
DIABLO1
SLOTURD
HAVOC
PSYKLIR
OHVAFAN
DIKSHIT
BRALADD
AMARONE
FUCK EL
VRYSLOW
FRIKORT
K 13
HORUNGE
TYPE85E
BOTOM G
LYXRUNK
Att skaffa en personlig registreringsskylt kostar 6 200 kronor och rätten gäller då i tio år. Möjligheten att personifiera sin skylt infördes år 1988 och skylten får ha mellan två och sju tecken. Teckenkombinationen får inte medföra olägenhet eller väcka anstöt.