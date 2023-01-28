GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Nyheter
  2. Avdelningar
  3. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
Nyheter

Registreringsskyltarna som fick avslag

Varje år inkommer hundratals ansökningar till Transportstyrelsen där folk fyllt i nya, fiffiga teckenkombinationer till sina regskyltar. Men långt ifrån alla godkänns.
28 januari 2023 12:00
Montage.
Montage.Foto: Mostphotos

Under 2022 tilldelades 3 412 nya personliga skyltar och det finns totalt 25 343 personliga skyltar i Sverige.

Men alla kombinationer godkänns inte och 228 ansökningar fick avslag förra året. Det gäller främst skyltar som enligt Transportstyrelsen ”väcker anstöt eller medför olägenhet”.

Personliga registreringskyltar som fick avslag år 2022

EZY

MUIE

WHISKY

BABBE

SUPRFST

WILD69

MR MALT

SLOW

M19

JAEKLAR

A KASSA

GROGGEN

UB6IB9

REDDVL

DOMPA

80085

SNABB 2

HORHUS

J3BIGA

SVORDOM

PRUTT

SEE YAA

SNABBT

GOFAST

GOODBYE

FUCK EL

OPPAI

1 S

IHATEU

1FASTRS

ARMY1

FISEN

RÅBENG

JOZZA

NFSMW

FET FRU

HOT 71

KZMYAZ

BULLET

1ST

ANGRY

BUKIS

DEMONS

GIDDYUP

ZLOY

FGR3TA

AKUMA

HISPEED

HI RACE

ADEHD

2 FAST

SILOP

2F4ST

EZY

RÄCERN

BUMBAR

ARMY300

P13DET5

SUG MIN

RED3VIL

F KASSA

BOMBER

666NOB

RÖVHATT

1488

SNAFU

RÄSERN

LA MATA

YA ALI

FCKPTN

DAVAJ

RÄVHÅL

STULEN1

FTW

PANKY

UZI

FU TWO

ARMY1

VA FAN

MASC

OLDNFAT

REVOLT

FISEN

GORDA

THICC

RÖVSMÖR

DTB4L

VA F N

SKURKEN

F00X

AROH

F1TTLIV

GEGAS

SLAYER

BALLE

SKITDYR

OLIGARK

J3BOTE

7KT 6IG

M23

GROBARI

RABIEGA

9LIVES

MENACE

J3BIGA

SHITBOX

ENEMY

BLKDOUT

MY S3XY

WTF M8

AZZLACK

BAD AS

KÖÖÖR

BEATNGU

Z4GASM

D FENS

CATCH

I WIN

SEEYAA

SICKUNT

IGIT

OHFATTY

FIERCE

UTBRÄND

STÖRIG

GASA

PUN GA5

POOMAN

IM FAST

JU52FKU

M3P

SEEEEX

AA

SCHNELL

DIABLO

DADASS

EROTIC

FIN JVL

AA

DD 300

K7

DU FUL

DIERUN

SAMLAG

SLUSK

CU L8R

MR XXX

FCK GAS

POOGUY

4 RACE

WHIP IT

VA FAN

DÖD

BO08S

DEATH

K1LLER

WHISKEY

MEFISTO

FJANT

MUPP

CIDER

REVOLT

JUGGEN1

CU LTR

ZH2666

AKILOV

BORZ095

UZI 1

BANGBUS

SHEER6

HARDON

AIRGUN

2 FST

LUDER

R2RACE

LAMBIC

TRY ME

OMGBCKY

SATANA

BID RAG

BANKRÅN

MALAKA

666

GUEUZE

CDEJFÖR

PODEX

CIGARRO

TOPSPD

6TOYS

CD3JFÖR

MR XXX

FUCK EL

SHEDVL

JEEBOTE

SKITLIV

REDRUM

FULLGAS

FOLKOL

THELAB

TÖNT

F4CK0FF

DIABLO

POOP

3LCHOCK

MOET

P3RK3L3

FCK PTN

HELLION

OMWTFYB

U1F595

POLIZE1

BÖG

DIABLO1

SLOTURD

HAVOC

PSYKLIR

OHVAFAN

DIKSHIT

BRALADD

AMARONE

FUCK EL

VRYSLOW

FRIKORT

K 13

HORUNGE

TYPE85E

BOTOM G

LYXRUNK

Att skaffa en personlig registreringsskylt kostar 6 200 kronor och rätten gäller då i tio år. Möjligheten att personifiera sin skylt infördes år 1988 och skylten får ha mellan två och sju tecken. Teckenkombinationen får inte medföra olägenhet eller väcka anstöt.

Hedda OttestamSkicka e-post
Så här jobbar Kalmarposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Kalmarposten

Webbredaktör

Linus GunnarssonE-Post: linus@kalmarposten.seTelefon: 0480-72 02 04

Kontakta oss

Adress: Västra Sjögatan 7392 32 KalmarKontakt växel: 0480-72 02 00

Följ oss i sociala medier

Tipsa redaktionen

E-Post: tips@kalmarposten.seTipstelefon: 0480-72 02 00

Om oss

PersonuppgiftspolicyCookies

© Kalmarposten Tidning

Allt material påkalmarposten.seärskyddat enligt upphovsrättslagen