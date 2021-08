Rekordmånga samtal till Bris under sommaren: ”Vill bara försvinna”

– Förra sommaren var mängden samtal från barn exceptionell i Bris stödlinje. Det var delvis väntat med tanke på pandemin som just då hade slagit till och snabbt förändrat mångas vardag. I år har Bris för första gången haft öppet under dygnets alla timmar och trycket har ändå fortsatt att vara högt. Bevisligen behöver många barn Bris under sommaren, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog, i ett pressmeddelande.