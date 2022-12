Under dan före dopparedan, fredagen, har det varit mulet i länet med byar av regn och blötsnö på vissa håll. Men den nederbörd som fallit kommer med största sannolikhet bli vatten när den träffar marken. Det blir alltså ingen vit julafton.

– Det är att ställa in sig på barmark som gäller, säger Linnéa Rehn Wittskog, vakthavande meteorolog på SMHI.

Under fredagskvällen och natten till julafton beräknas det klarna upp och temperaturen faller till minussidan. Detta leder till att den nederbörd som fallit under dagen fryser på och gör marken isig och hal.

– Det är värt att tänka på om man ska ta sig ut i jultrafiken. Vägarna kommer frysa till och det blir lokalt ishalka under kvällen och natten, säger Linnéa Rehn Wittskog.

Under juldagen och annandagen väntas det bli varmare och blötare igen i hela länet. Himlen mulnar på och det drar återigen mildare luft. SMHI räknar med att temperaturen kommer ligga på någon eller några plusgrader. Det väntas under juldagskvällen passera ett lätt regn på vissa håll som sedan tilltar under annandagen.