SMHI: Kallaste temperaturen i Kalmar län på nio år

Temperaturen i Målilla uppmätte minus 22,3 grader under natten och lägst temperaturer var det i de norra delarna av länet.

Under tisdagen kan det komma in lite lokala snöbyar över Öland och Kalmar län men det ser ändå ut att mest bli uppehåll.

– Framemot natten kommer vi ligga kvar på omkring noll grader. Molnigheten ökar något under morgondagen och framemot torsdag kväll och natten till fredag ska vi få in ett nytt nederbördsområde som just nu ser ut att falla som snö. Temperaturen kommer ligga runt noll grader, så det kan falla som blötsnö eller regn också. Det blir ett ganska omfattande nederbördsområden, säger Erik Höjgård-Olsen.