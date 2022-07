SMHI: Risk för vattenbrist i Kalmar län

Detta på grund av att vattenflödena är låga i Ljungbyån och Lyckebyån. Även Alsteråns, Emåns, Marströmmens, Vindåns och Viråns avrinningsområden har just nu låga flöden.

Små grundvattenmagasin har just nu vattennivåer som ligger mycket långt under det normala. Stora grundvattenmagasin visar dock för det mesta normala nivåer men på vissa håll i länet är vattennivåerna även här under det normala.