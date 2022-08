SMHI: Värmebölja över södra länet – så blir temperaturen de närmsta dagarna

– Det är riktigt varm luft som ligger över ert område och vi har fått in rapporter på runt 30 grader under torsdagen. Det är en kortvarig period som vi får ha den riktigt varma luften över oss. Under fredagen ligger maxtemperaturen på 23-25 grader. På Öland blir det imorgon något lägre temperatur, cirka 20-22 grader, säger Alexandra Ohlsson som är meteorolog vid SMHI.