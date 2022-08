SMHI varnar för åskoväder i natt – så blir vädret under Ironman

– Det kan fortfarande vara fuktigt på marken vid starten av Ironman. Molnigheten och skurarna drar in söderifrån under fredagskvällen vid 22-tiden och ser ut att ha lämnat södra halvan av länet till i morgon bitti vid 06-tiden innan Ironman kör igång. Men, det går ut en åskvarning i samband med de här skurarna, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog vid SMHI.

– I den sydligaste delen av länet, Kalmar stad inkluderat, börjar molnighet dra in sent på fredagskvällen följt av skurar som rör sig in söderifrån. Jag ser en hel del regn i prognosen för lördagen, och under dagen blir det temperaturer som landar på omkring 20-25 grader, men utmed kusten fläktar det nog lite i Kalmar och på södra Öland där Ironman går av stapeln, säger Erik Höjgård-Olsen vid SMHI.