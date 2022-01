Snöfall väntas dra in över Kalmar län: ”Inslag av snö eller blötsnö”

Under fredagen väntas ett snöfall dra in över länet som kan hålla i sig till helgen, enligt SMHI.

Publicerad idag 11:00

Foto: Montypeter/Mostphotos

Under torsdagen väntas en solig dag med klart väder, trots att kyligare luft börjar dra in. Temperaturen väntas ligga på mellan noll till fyra minusgrader. Det blir blåsigt med en frisk vind från nordväst under dagen.

Under fredagen väntas molnigheten öka under morgonen och under dagen väntas tidvis snöfall lokalt i länet.

– Det är främst i de inre och norra delarna av Kalmar län som det kommer falla snö. Vid kusten och på Öland ligger temperaturen på några enstaka plusgrader vilket leder till inslag av blötsnö. Temperaturen ligger på minus tre till plus tre grader i hela området, säger Emma Härenstam, vakthavande meteorolog på SMHI.

Hur blir vädret i helgen?