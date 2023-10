Spridning av fågelinfluensa bedöms öka – så skyddar du dina fåglar

Sedan 2021 har fågelinfluensavirus cirkulerat bland vilda fåglar under alla årstider i Europa, till skillnad från tidigare år då smittspridning främst setts i samband med att flyttfåglar anlände till Europa under hösten.

Sedan början av september har inte några fall av fågelinfluensa rapporterats i Sverige. Men risken för spridning från vilda fåglar till tamfåglar ökar generellt under de kalla månaderna. Viruset överlever längre i miljön när det är kallt, vilket ökar risken för indirekt smittspridning via människor, transporter eller utrustning. Under vintern ökar också antalet gäss, änder och svanar i södra Sverige och de samlas i stora grupper där smittspridningen kan bli omfattande.