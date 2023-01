Statistik: Så mycket har vabbandet ökat i länet

– Vabbandet i Sverige har ökat under många år men under pandemiåren blev det en extra stor ökning. Även 2022 ser vi en liten ökning jämfört med föregående år, säger Charlotte Limé, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

– Under 2022 har vi vabbat för fler barn än tidigare. Det verkar också vara delvis andra orsaker som ligger bakom att man är hemma än vad vi såg under pandemin då förkylning var den orsak som oftast uppgavs till vab. Vi ser också indikationer i siffrorna på att sjukperioderna vid vab har blivit något kortare, men samtidigt fler. Så under 2022 har det vabbats för fler barn, lite kortare period per gång men då istället fler gånger än tidigare år, säger Niklas Löfgren.