Stora narkotikabeslag – trots stopp i resandet

Tullverket ser att narkotikasmugglingen fortsätter trots stopp i resandet. Myndigheten har beslagtagit stora mängder narkotika under det halvår som gått sedan många länder stängde gränserna i mitten av mars. Under perioden beslagtogs till och med mer cannabis och kokain än under hela 2019, det visar ny statistik från Tullverket.