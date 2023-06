Tågtrafik påverkas vid banarbete – extra tåg sätts in

Samtliga Öresundståg och SJ-regionaltåg kommer att ställas in under tiden. Kalmar länstrafik tillsammans med Länstrafiken i Kronoberg sätter därför in extra avgångar med Krösatågen mellan Kalmar och Växjö under tiden som arbetet pågår. Biljetter i Öresundstågen kommer vara giltiga för resor med Krösatågen 12-18 juni.