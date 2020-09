Team Rynkeby skänker 37,7 miljoner till sjuka barn

– Resultatet är över all förväntan. Deltagarna har arbetat under särskilt svåra villkor i år, med social distansering och ett pressat näringsliv. Därför har vi också varit tvungna att ställa in och lägga om flera av de planlagda insamlingsaktiviteterna. Att vi lyckats samla in så mycket pengar ändå är ett bevis på det stora engagemang som genomsyrar projektet, säger Paul Chronqvist Svensson, Country Manager för Team Rynkeby – God Morgon Sverige i ett pressmeddelande.