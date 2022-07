– I dag kan vi komma upp i temperaturer mellan 25-30 grader, både i Kalmarområdet och på Öland och det är även soligt. Det här vädret fortsätter under kommande dagar. Under morgondagen blir det fortsatt soligt och ännu varmare väder, mellan 30-35 grader sett till Kalmar län, framförallt inåt land. Även under torsdagen blir det riktigt höga temperatur, säger Sandra Fyrstedt, meteorolog vid SMHI.