Undersökning: Många Kalmarbor vill fortsätta jobba på distans

– I procent ser det ut som en liten andel, men om man tittar i faktiska tal så handlar det om fler än 800 000 svenskar som upplevt att de haft svårare att koppla av under sin semester på grund av möjligheten till distansarbete. Det är en tydlig indikation att arbetsgivare framöver behöver erbjuda rätt förutsättningar för jobb och avkoppling – kanske till och med uppmana sina medarbetare att inte logga in på datorn eller kolla mejlen i mobilen under en viss tid, säger Stefan Alariksson.