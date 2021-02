Undersökning: Många svenskar planerar utomlandsresa under ledigheten

– Det är oroande att många tänker i sådana termer när det är en så pass osäker situation i världen och svenska myndigheter avråder från att resa till länder utanför EU, säger reseexpert Jenny Rudslätt på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

Tre procent av alla svenskar åker utomlands under vintersemestern februari-mars. Det visar en nyligen genomförs representativ undersökning.

Undersökningen, som gjord av Syno International på uppdrag av försäkringsbolaget If, visar att de allra flesta har som avsikt att stanna hemma i Sverige under ledigheten. Dock säger tre procent av de tillfrågade, vilket motsvarar 225 000 svenskar, att de kommer att åka utomlands under februari-mars.