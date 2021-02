Undersökning: Stort förtroendet för vården i regionen: ”Oerhört glädjande”

Enkäten visar att 80 procent av de tillfrågade har förtroende, vilket är en klar förbättring mot 2019 då 69 procent var motsvarande siffra. Även förtroendet för länets sjukhus och hälsocentraler ökade stort under 2020. Där visar enkäten att 83 procent har förtroende för sjukhusen (75 procent 2019) och 75 procent har förtroende för hälsocentralerna (67 procent 2019).

– Det är oerhört glädjande siffror, inte minst att förtroendet ökar så kraftigt under ett år som präglats av omställning och fokus på att hantera en pandemi. Att ha högt förtroende under normala förhållande är bra, men att få en så kraftig ökning under en tid som präglas av krissituation är unikt, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson, i ett pressmeddelande.