Utökad provtagning i Kalmar län

Under de senaste veckorna har Region Kalmar Län märkt av ett ökat tryck när det gäller egenprovtagningen. På flera apotek i länet har det varit fullbokat flera dagar framöver. För att minska den belastning som är just nu har två apotek i Kalmar och ett apotek i Västervik utökat så att utlämningstiderna också gäller under helgerna.