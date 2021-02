20-åring och 22-åring begärs häktade för butiksinbrott i Borgholm

De två tros ha stulit en bil på Perstorpsvägen, Oxhagen, under natten till måndag, åkt till Borgholm och kört in bilen i entrén till guldsmedsbutiken. Efter kuppen körde de moped till en bit norr om Borgholm, varifrån de tog en taxi mot Kalmar som stoppades av polis under körningen och de två greps. Klockan var 03.58 då gripandet skedde.