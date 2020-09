Borgholms bibliotek stänger tillfälligt

På grund av renovering kommer Borgholms bibliotek hållas stängt under vecka 40, det vill säga måndagen den 28 september till lördagen den 3 oktober. Bibliotekslokalen behöver ommöblering och viss renovering med anledning av införandet av meröppet. Även skolbiblioteken i kommunen är stängda under den här perioden.

Bokinkastet hålls öppet dygnet runt för återlämning och reservationer kan göras via hemsidan. Böcker och andra medier kan dock hämtas först när biblioteken är öppna igen. Biblioteksfilialerna är öppna, med begränsad service, men medier transporteras inte mellan biblioteksenheterna under veckan. Det görs heller inga fjärrlån från andra bibliotek under vecka 40.