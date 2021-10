Borgholms kommun har röjt träd – vill öka antalet bin

Länsstyrelsen i Kalmar län restaurerar och återskapar sandiga miljöer för att hjälpa bin och andra pollinerare att överleva. Nu håller nästan sex hektar av Borgholms kommun på att bli ett paradis för bin, som en del i pollineringsprojektet. Området har röjts på träd för att få fram sandig mark där solitära bin kan bygga bo. Det ska även planteras in pluggplantor och sås in fröer som blir blommor under kommande somrar. Anledningen är att ge ökad tillgång till föda för bina.