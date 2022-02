Dödsolyckan i Färjestaden – 57-åringen får fängelse

Åklagare Kjell Janneson väckte åtal mot mannen för grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada, grov vårdslöshet i trafik och framkallande av fara för annan. Försvaret menade att den åtalade under färden drabbats av en sjukdom som han inte visste om, och att det var anledningen till att han körde på personerna. Under huvudförhandlingen kom tingsrätten fram till att mannen kunde hållas skyldig för dödsolyckan, men tog beslut om att mannen skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Resultatet visade att mannen inte begått gärningarna under någon påverkan av allvarlig psykisk störning och att han inte hade någon allvarlig psykisk störning vid utredningen.