Engagerad Ölandspolitiker har hastigt gått bort – Per Lublin blev 77 år

Per Lublin/Öland. Foto: Borgholms kommun/Mostphotos

Per Lublin/Öland. Foto: Borgholms kommun/Mostphotos

I ett minnesord beskrivs Per Lublin som en engagerad politiker i Borgholms kommun i nästan 50 år, som bland annat lett Ölandspartiet. Han har även varit ledamot i kommunstyrelsen, socialnämnden och fram till sin bortgång kommunfullmäktige, där han var ålderspresident. Per Lublin var engagerad med sitt skrivande och har både drivit en blogg och författat många insändare till tidningen med sina synpunkter och åsikter om samhällsfrågor och kommunens utveckling. Han deltog även i föreningslivet och som historieberättare med fokus på Borgholm. Per Lublin var en skicklig tecknare, och gjorde karikatyrer och snabba skisser av människor han mötte. Utöver detta har han även varit en uppskattad vigselförrättare.