Föreningen säljer planen: ”Handlar om överlevnad”

– Vi vill göra något kul av det hela och har sneglat på Högby IF som har gjort något liknande. Privatpersoner och företag får lägga valfri summa och de som bidrar, hedras givetvis på en stor tavla som vi kommer att sätta upp i anslutning till fotbollsplanen, säger Jonas Persson, styrelsemedlem i Färjestadens GoIF.

Hur mycket pengar behöver ni ha in för att det här ska gå i lås?

Precis som så många andra föreningar, har Färjestadens kassa blivit något smalare under 2020. I vanliga fall får föreningen in stålar via bland annat ICA-cupen, marknaden och Iron Man – intäkter som nu alltså har uteblivit. Det har alltså lagt grunden till att Färjestaden GoIF nu hoppas på utomstående engagemang kring bevattningsfrågan.