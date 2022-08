Hans Gerremo, 73, gick i mål under Heroes Hour: ”Det var helt fantastiskt”

Ni minns väl 73-åringen Hans Gerremo som var veckans profil hos oss på KalmarPosten under Ironmanveckan? När KalmarPosten ringer upp beskriver han sina känslor efter ännu ett fantastiskt Ironman-lopp – där han dessutom klappades in av publiken under Heroes Hour.