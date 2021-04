Hon får årets stipendium från PO Amnérs minnesfond

”Sabrina har under lång tid varit en aktiv kraft i vår förening inom en mängd olika områden. Hon är en uppskattad spelare i vårt damlag, och bar under flera år kaptensbindeln. Tillsammans med sin sambo, och det senaste året ytterligare två personer tränar hon föreningens flicklag, som består av 28 träningsvilliga unga personer i åldrarna 6-15 år. I samband med ovanstående roller engagerar Sarbrina sig också såväl i ungdomssektionen som i spelarrådet. Under en period när damlaget saknade tränare fyllde hon även den lucka under några månader tillsammans med spelarkollegan Anna Nyman.”