Ölandsfärjan ställer in sina turer under tisdagen den 8 augusti på grund av ovädret Hans.

Foto: Lena_S/Mostphotos

SMHI har beslutat att utfärda en gul varning under dagen. Det kan komma att blåsa uppemot mellan 18-24 meter per sekund. Anledningen är det regnoväder som sveper över landet just nu. Det gör att färjeturerna mellan Byxelkrok och Oskarshamn ställs in under dagen.