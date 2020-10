Klass 1-varning utfärdad: ”Besvärligt väder”

Öland drabbas av mycket hårda vindbyar under dagen.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning över Öland, gällande besvärligt väder. Det väntas mycket hårda vindbyar under dagen, och klass 1-varningen är utfärdad från onsdag förmiddag till onsdag kväll.

Det ska enligt SMHI bli vindbyar från 21 meter per sekund upp till 23 meter per sekund. Om prognosen ändras till 25 meter per sekund eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass. En väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Grenar och enstaka träd knäcks och vinden kan innebära problem för höga fordon.