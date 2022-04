Nina från Öland kom iväg på sitt livs resa: ”Total lycka”

– Genom tips från en vän på södra Öland fick jag för nästan två år sedan reda på att BirdLife South Africa anordnade världens största kryssning för fågelskådare som heter Flock To Marion 2021. Det är en ”once in a lifetime”-resa som aldrig har anordnats tidigare. Vi hoppade på direkt när vi fick reda på det. Min särbo Håkan, som bor i Skåne, kom hem till mig på bageriet på Lundegård och sa ”såklart åker vi”. Vi bokade samma dag, berättar Nina.

Det var aldrig något snack om saken för Nina Fransson och Håkan Johansson. Men världen ville annorlunda. Resan ställdes in på grund av pandemin och skulle istället bli av året därpå, alltså 2022.

Det som krävdes var ett max 48 timmar gammalt PCR-test. Den 21 januari i år tog sig Nina och Håkan från Kastrup via Istanbul till Kapstaden i Sydafrika och testade negativt. Efter tre dagar i Kapstaden behövde de återigen ta PCR-test för att komma ännu ett steg närmare kryssningsresan.

De tio svenskarna: Mikael Nord, Peter Berglin, Håkan Johansson, Per Lif, Musse Björklund, Jens Stålberg, Pav Johnsson, Nina Fransson, Martin Alexandersson och Björn Andersson.

De tio svenskarna: Mikael Nord, Peter Berglin, Håkan Johansson, Per Lif, Musse Björklund, Jens Stålberg, Pav Johnsson, Nina Fransson, Martin Alexandersson och Björn Andersson. Foto: Privat

Bakgrunden till att fågelskådningskryssningen ”Flock To Marion” startades upp som en engångsexpedition var för att samla in pengar till ett projekt, "The Mouse-Free Marion Project”. Marion Island är en 30 000 hektar stor ö, som är hem åt många fantastiska fågelarter. Men det finns ett problem. På ön finns också mängder med möss som attackerar fåglarna levande i jakten på föda.