Ölänning vann internationell fototävling

– När jag kör förbi Gettlinge gravfält är det dimma och månljus. Då tänkte jag att det hade varit en häftig bild imorgon när solen går upp. Det brukar bli fantastiska soluppgångar med dis på morgonen, nästan lite trolskt. Jag ställde klockan tidigt, åkte bort och fotade från olika vinklar och vrår. Då fastnade jag just för att ta bilden genom gravarna med kvarnen i bakgrunden. Det blev som jag hade tänkt mig.

Fototävlingen arrangerades via Interreg South Baltic EU-projektet DUNC, Development of UNESCO Natural and Cultural assets.